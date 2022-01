Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: augmentation de la production du vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 15:26









(CercleFinance.com) - Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne du médicament (EMA) annonce avoir approuvé l'augmentation de la capacité de fabrication de Vaxzevria, le vaccin Covid mis au point par AstraZeneca.



Par conséquent, un site de fabrication existant exploité par Universal Farma à Guadalajara (Espagne) va ajouter une 2e ligne de production destinée au remplissage des flacons.



Cet ajout devrait permettre de soutenir l'approvisionnement continu en Vaxzevria, notamment auprès de l'initiative Covax qui organise les dons de doses en direction des pays les plus défavorisés.





