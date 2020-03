Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : arrête un essai sur un médicament Cercle Finance • 30/03/2020 à 12:06









(CercleFinance.com) - Un essai de phase III du médicament Farxiga d'AstraZeneca a été arrêté après que des experts indépendants ont déterminé que le médicament s'était révélé inefficace contre les maladies rénales chroniques. L'étude sera interrompue suite à une recommandation d'un comité indépendant de surveillance des données (DMC) basé sur la détermination de l'efficacité du médicament, a déclaré le groupe. AstraZeneca a également déclaré lundi que son médicament Imfinzi avait été approuvé aux États-Unis en tant que traitement de première intention pour les patients adultes atteints d'un cancer du poumon à petites cellules à un stade étendu, une forme très agressive de cancer du poumon qui se reproduit et progresse généralement rapidement malgré la chimiothérapie.

