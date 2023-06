Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: arrêt des études sur brazikumab dans les MICI information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 10:36









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé aujourd'hui l'arrêt du programme de développement du brazikumab contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), notamment la maladie de Crohn (MC) et la colite ulcéreuse (CU).



Le programme de développement pour le brazikumab dans les MICI comprenait un essai de phase IIb/III dans la MC et un essai de phase II dans la CU, ainsi que leurs essais d'extension en ouvert respectifs.



La décision d'arrêter le développement du brazikumab dans les MICI fait suite à un examen récent du calendrier de développement du brazikumab (notamment impacté par des retards qui n'ont pas été rattrapés) et du contexte d'un paysage concurrentiel qui n'a cessé d'évoluer.



Le laboratoire précise qu'aucun problème de sécurité n'a été identifié pour les patients dans ces essais et rapporte qu'en vertu d'un accord de 2020, AbbVie avait contribué au financement continu du programme de développement mais que 'ce financement va maintenant cesser'.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.90%