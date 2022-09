Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: arrêt d'un programme anticholestérol avec Ionis information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 14:16









(CercleFinance.com) - Ionis Pharmaceuticals a annoncé vendredi qu'AstraZeneca avait décidé de ne poursuivre le développement du programme PCSK9 dans l'hypercholestérolémie suite à des résultats de phase 2b jugés en demi-teinte.



Dans un communiqué, Ionis indique que l'étude a montré une réduction 'significative' du cholestérol LDL-C au bout de 28 semaines par rapport au placebo, atteignant son critère d'efficacité primaire.



La biotech californienne note toutefois que l'essai n'a pas atteint certaines critères d'efficacité prédéfinis, ce qui a conduit AstraZeneca à renoncer au lancement d'une étude clinique de phase 3.





