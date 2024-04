Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: approbation étendue pour Enhertu aux USA information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 10:19









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi que les autorités sanitaires américaines avaient approuvé Enhertu pour le traitement des adultes atteints de tumeurs solides exprimant le gène HER2.



Le groupe biopharmaceutique précise que le feu vert de la FDA porte sur les tumeurs inopérables ou métastatiques chez les patients ayant déjà reçu un traitement, mais dont les options thérapeutiques sont jugées limitée.



Le gène HER2 se retrouve souvent dans des tumeurs cancéreuses solides comme les cancers de la vessie, du pancréas ou de l'ovaire, mais les patients disposaient jusqu'ici de peu d'options de traitement, estime AstraZeneca dans un communiqué.



Enhertu, un conjugué anticorps-médicament spécifiquement conçu pour cibler HER2, était déjà approuvé aux Etats-Unis dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du sein exprimant ce gène.



Le produit est commercialisé conjointement par le japonais Daiichi Sankyo et AstraZeneca.





