AstraZeneca : approbation en cancer du poumon au Japon

(CercleFinance.com) - Astrazeneca annonce que son Imfinzi a été approuvé au Japon pour le traitement de patients atteints de cancer du poumon à petites cellules au stade étendu, en combinaison avec etoposide plus un choix de chimiothérapie au platine (carboplatine ou cisplatine). Cette approbation se fonde sur des résultats positifs d'un essai de phase III -publiés dans The Lancet en 2019-, ayant démontré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie d'ensemble, en comparaison une chimiothérapie seule.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.64%