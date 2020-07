Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : approbation en cancer du pancréas Cercle Finance • 08/07/2020 à 09:00









(CercleFinance.com) - AstraZeneca et MSD (Merck & Co hors Amérique du Nord) annoncent avoir obtenu l'autorisation dans l'Union européenne pour leur Lynparza dans le cancer du pancréas métastatique avec mutation germinale des gènes BRCA. Cette approbation par la Commission européenne s'appuie sur les résultats de l'étude de phase III Polo, qui a démontré un quasi-doublement de la vie des patients sans progression de la maladie ou décès, par rapport à placebo. Les deux laboratoires pharmaceutiques soulignent que le cancer du pancréas a le taux de survie le plus bas parmi les cancers les plus répandus, et qu'environ 5 à 7% des cancers du pancréas métastatiques ont une mutation germinale des gènes BRCA.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.22%