AstraZeneca: approbation du Beyfortus en Chine

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que le Beyfortus (nirsevimab), développé avec Sanofi, a été approuvé en Chine pour la prévention de l'infection des voies respiratoires inférieures (IVRI) par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nouveau-nés et les nourrissons entrant ou pendant leur première saison de VRS.



Beyfortus devrait être disponible au cours de la prochaine saison RSV 2024-2025.



' En tant qu'anticorps monoclonal innovant à action prolongée, Beyfortus peut protéger les nourrissons tout au long de la saison du VRS avec une dose unique. Son approbation en Chine pourrait potentiellement alléger le fardeau de la maladie sur les enfants et leurs familles et atténuer la pression sur le système médical due aux maladies respiratoires pédiatriques', a commenté le professeur Liu Hanmin, président du deuxième hôpital universitaire de Chine occidentale, de l'université du Sichuan.





