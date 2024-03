Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: approbation du Beyfortus au Japon information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 09:51









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que le Beyfortus (nirsevimab) d'AstraZeneca et de Sanofi a été approuvé au Japon pour la prophylaxie des maladies des voies respiratoires inférieures (LRTD) causées par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez tous les nouveau-nés, nourrissons et enfants entrant dans leur premier VRS.



Beyfortus devrait être disponible pour la prochaine saison du VRS 2024/25, conformément aux directives japonaises existantes.



L'approbation du ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale est basée sur trois essais cliniques pivots de stade avancé de Beyfortus ayant montré qu'une dose unique de Beyfortus a démontré une efficacité constante contre le LRTD du VRS s'étendant sur cinq mois, soit la durée d'une saison typique du VRS.





