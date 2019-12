Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : approbation de la FDA en cancer du sein Cercle Finance • 23/12/2019 à 11:20









(CercleFinance.com) - AstraZeneca et Daiichi annoncent que la FDA des Etats-Unis a approuvé leur Enhertu pour le traitement de certaines patientes souffrant du cancer du sein HER2 positifs, lorsque plusieurs traitements précédents ont échoué. Les laboratoires pharmaceutiques britannique et japonais indiquent que leur produit a fait preuve de résultats impressionnants, avec des bénéfices chez la majorité des femmes et une durée médiane de réponse dépassant 14 mois. AstraZeneca ajoute que sa thérapie combinant budesonide, glycopyrronium et formoterol fumarate, a été approuvée en Chine pour le traitement de maintenance de la maladie pulmonaire obstructive chronique.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.17%