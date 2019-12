Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : approbation de la FDA dans le cancer pancréati Cercle Finance • 30/12/2019 à 10:25









(CercleFinance.com) - AstraZeneca et MSD (Merck hors Amérique du Nord) annoncent l'approbation de Lynparza (olaparib) aux Etats-Unis comme traitement de maintenance de patients adultes atteints par une forme de cancer pancréatique métastatique. Cette approbation par la FDA porte sur l'adénocarcinome pancréatique métastatique à mutation germinale BRCA, qui n'a pas progressé après au moins 16 semaines d'un régime de chimiothérapie à base de platine en première ligne. Elle se fonde sur des résultats d'une étude pivot de phase III publiés dans le New England Journal of Médicine, qui ont montré un quasi-doublement de la durée de vie des patients sans progression de la maladie ou décès, comparé à placebo.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.15%