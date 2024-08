Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: approbation de Enhertu en Chine information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 11:36









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que son Enhertu (trastuzumab deruxtecan) a reçu une approbation conditionnelle en Chine en tant que monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d'adénocarcinome gastrique ou de la jonction gastro-oesophagienne (JGE) localement avancé ou métastatique HER2-positif ayant reçu au moins deux schémas thérapeutiques antérieurs.



L'approbation conditionnelle de la National Medical Products Administration (NMPA) était basée sur les résultats positifs d'un essai de phase II.



L'approbation complète de cette indication dépendra de la capacité d'un essai clinique de confirmation contrôlé randomisé à démontrer un bénéfice clinique dans cette population.



Enhertu est un conjugué anticorps-médicament (ADC) spécifiquement conçu pour HER2, découvert par Daiichi Sankyo et développé et commercialisé conjointement par AstraZeneca et Daiichi Sankyo.





Valeurs associées ASTRAZENECA 12 796,00 GBX LSE +0,13%