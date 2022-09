AstraZeneca: approbation de deux médicaments au Japon information fournie par Cercle Finance • 27/09/2022 à 10:22

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce ce matin que le Tezspire (tézépelumab) a été approuvé par les autorités japonaises comme traitement de l'asthme chez les patients chez qui les symptômes de la maladie ne peuvent être contrôlés avec des corticostéroïdes inhalés et d'autres traitements d'entretien à long terme.



Les autorités de santé nippones se sont appuyées sur une étude de phase III dans laquelle 'Tezspire a démontré sa supériorité sur tous les critères d'évaluation primaires et secondaires clés par rapport au placebo', indique le laboratoire .



'À travers les essais cliniques, Tezspire a démontré des résultats significatifs dans une large population de patients asthmatiques sévères, et avec cette approbation, les médecins peuvent désormais offrir aux patients au Japon une nouvelle option de traitement significative', indique Hironori Sagara, professeur et président au sein de l'École de médecine de l'Université Showa, Tokyo.



Par ailleurs, AstraZeneca fait savoir que le Koselugo (selumetinib) a lui aussi été approuvé au Japon pour le traitement des patients, dès l'âge de trois ans, atteints de neurofibromes plexiformes (NP) dans la neurofibromatose de type 1 (NF1) avec des symptômes cliniques (tels que douleur et défiguration) et des NP ne pouvant être complètement enlevés par chirurgie sans risque de morbidité importante.



La NF1 est une maladie génétique débilitante affectant une personne sur 3000 dans le monde, le plus souvent diagnostiquée chez les enfants de moins de 10 ans.



L'essai sur lequel s'appuie l'approbation des autorités de santé a démontré que Koselugo, un traitement administré par voie orale, permettait de réduire la taille des tumeurs inopérables chez les enfants.