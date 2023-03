Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: approbation de Calquence en Chine information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que Calquence (acalabrutinib) a été approuvé sous condition en Chine pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome à cellules du manteau (MCL) qui ont reçu au moins un traitement antérieur. Il s'agit de la première indication approuvée pour Calquence en Chine.



L'approbation conditionnelle par la National Medical Products Administration (NMPA) s'appuie sur les résultats positifs de deux essais cliniques.



' Cette approbation de Calquence offre aux personnes vivant avec un lymphome à cellules du manteau en Chine une nouvelle option de traitement efficace et tolérable pour aider à contrôler leur maladie', a commenté Dave Fredrickson, vice-président exécutif de l'unité commerciale d'oncologie chez AstraZeneca.





