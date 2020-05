Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : approbation de Bevespi Aerosphere en Chine Cercle Finance • 18/05/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que son Bevespi Aerosphere a été approuvé en Chine comme traitement de maintenance pour soulager les symptômes chez les patients souffrant de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). Cette approbation se fonde sur les résultats positifs d'un essai de phase III dans lequel le produit a montré une amélioration statistiquement significative de la fonction pulmonaire, mesuré par le volume expiratoire maximal en une seconde. Le laboratoire pharmaceutique rappelle que Bevespi Aerosphere est déjà autorisé aux Etats-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et dans d'autres pays comme traitement de maintenance à long terme de MPOC modérée à très sévère.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +1.47%