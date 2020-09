Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : approbation dans le cancer du poumon en Europe Cercle Finance • 01/09/2020 à 10:38









(CercleFinance.com) - AstraZeneca indique qu'Imfinzi a été approuvé dans l'UE pour le traitement en première ligne d'adultes atteints de cancer du poumon à petites cellules au stade étendu, en combinaison avec un choix de chimiothérapie, etoposide plus carboplatine ou cisplatine. Cette approbation par la Commission européenne se fonde sur des données positives de l'essai de phase III CASPIAN montrant avec cette combinaison, un bénéfice de survie d'ensemble 'statistiquement et cliniquement significatif'. Imfinzi en combinaison avec etoposide et carboplatine ou cisplatine est aussi approuvé aux Etats-Unis, au Japon et dans plusieurs autres pays dans cette indication. Il est actuellement sous revue réglementaire dans d'autres pays.

