Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: approbation d'Imfinzi et Lynparza dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que l'Imfinzi (durvalumab) et le Lynparza (olaparib) ont été approuvés dans l'Union européenne pour traiter certains patients atteints de cancer de l'endomètre avancé ou récidivant.



Imfinzi, combiné à une chimiothérapie, suivi de Lynparza et d'Imfinzi, est approuvé pour les patients ayant une maladie à réparation des mésappariements efficace (pMMR), tandis qu'Imfinzi seul est approuvé pour ceux ayant une maladie à réparation des mésappariements défectueuse (dMMR).



Ces approbations reposent sur les résultats positifs d'un essaoi de phase III, qui a montré une réduction significative du risque de progression de la maladie ou de décès.



Ces nouveaux traitements offrent de meilleures options pour les patients, en particulier ceux avec peu d'alternatives. Des soumissions réglementaires sont également en cours dans d'autres pays, indique le laboratoire.





Valeurs associées ASTRAZENECA 12 920,00 GBX LSE 0,00%