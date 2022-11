Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: AMM complète pour le vaccin Covid dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 10:01









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que son vaccin Covid, le Vaxzevria, a obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) complète dans l'Union européenne (UE) de la part de l'Agence européenne des médicaments (EMA) après que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA a émis une recommandation positive pour une AMM complète.



Jusqu'alors, le vaccin bénéficiait d'une AMM conditionnelle, accordée en raison de l'urgence pandémique.



' Le passage d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle à complète est une confirmation importante par l'EMA de l'innocuité et de l'efficacité de Vaxzevria, démontrant que les avantages continus l'emportent sur les risques potentiels', réagit Iskra Reic, vice-présidente exécutive en charge des Vaccins et thérapies immunitaires chez AstraZeneca.



La responsable estime que Vaxzevria a aidé à sauver plus de six millions de vies au cours de la première année de vaccination.





