AstraZeneca: Alexion boucle l'opération avec Pfizer

(CercleFinance.com) - Alexion, la filiale de maladies rares d'AstraZeneca, a annoncé mercredi la finalisation du rachat des activités de thérapies géniques appartenant l'américain Pfizer, une opération estimée à près d'un milliard de dollars.



Cette acquisition, qui avait été initialement officialisée à la fin du mois de juillet, doit permettre à Alexion et AstraZeneca de renforcer ses capacités dans la médecine génomique, avec l'objectif de développer de nouvelles thérapies ciblées.



Il est prévu que plusieurs employés de Pfizer rejoignent les équipes d'Alexion dans le cadre de l'opération.



Le prix de référence de la transaction, à savoir un milliard de dollars, ne tient pas compte des futures redevances à percevoir sur les médicaments qui pourraient être potentiellement commercialisés suite à l'accord.





