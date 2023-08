Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: action en justice contre la loi IRA aux USA information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 15:53









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé vendredi avoir lancé une action en justice aux Etats-Unis afin de protéger l'accès aux médicaments contre le cancer et les maladies rares, qu'il estime menacé par les dispositions de l''Inflation Reduction Act' (IRA).



Le laboratoire pharmaceutique explique que la version actuelle de la loi risque de retarder la commercialisation de traitements destinés aux patients américains atteints de maladies rares, qui bénéficiaient jusqu'ici d'après lui de l''Orphan Drug Act', un texte de loi favorisant le développement de médicaments orphelins.



AstraZeneca fait valoir que de nombreux médicaments anticancéreux sont d'abord lancés dans une indication orpheline, avant que leur utilisation soit étendue à d'autres indications au fil du temps, comme cela a été le cas pour son Lynparza contre le cancer de l'ovaire.



'Si l'IRA avait été mis en place, des mesures dissuasives significatives auraient existé, résultant en une approbation tardive dans le cancer de l'ovaire aux Etats-Unis', justifie le groupe.



L'IRA prévoit une réforme de la fixation des prix des médicaments prescrits, qui stipule notamment que le gouvernement américain sera en mesure de déterminer le prix de certains traitements à partir de 2026.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca cédait 0,4% vendredi après-midi suite à ces annonces.





