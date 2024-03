Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: acquisition d'Amolyt Pharma information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 09:20









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition d'Amolyt Pharma, une société de biotechnologie de stade clinique axée sur le développement de nouveaux traitements pour les maladies endocriniennes rares.



Cette opération renforcera son portefeuille dans les maladies rares à un stade avancé, et élargira sa franchise dans le métabolisme osseux avec l'ajout notable de l'eneboparatide, un traitement expérimental en phase III de l'hypoparathyroïdie.



Selon les termes de l'accord, AstraZeneca fera l'acquisition de toutes les actions en circulation d'Amolyt Pharma pour une contrepartie totale pouvant atteindre 1,05 milliard de dollars, sur une base de trésorerie et sans dette.



Sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles de l'accord d'acquisition, y compris les autorisations réglementaires, la transaction devrait être conclue d'ici la fin du troisième trimestre 2024.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.15%