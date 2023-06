Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: achat de biogaz auprès de Vanguard Renewables information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 14:17









(CercleFinance.com) - Vanguard Renewables, un producteur américain de biogaz, a annoncé mardi la signature d'un contrat avec le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca, auquel il va fournir du gaz naturel renouvelable aux Etats-Unis.



Aux termes de cet accord inédit, AstraZeneca va faire l'acquisition auprès de Vanguard, à compter du mois de juin, de biogaz destiné à alimenter son campus de Newark (Delaware), où le groupe de santé fabrique une vingtaine de médicaments.



A horizon 2026, cette collaboration prévoit la livraison de quelque 190.500 mégawatts heure (MWh) par an à l'ensemble des sites américains d'AstraZeneca, soit l'équivalent de la consommation annuelle de chauffage de 17.800 foyers.



Le gaz naturel produit par Vanguard doit provenir à la fois du traitement de déchets alimentaires et de boissons issus du secteur manufacturier et de fumier de vache.





