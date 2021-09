Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : accord trouvé avec Bruxelles sur les vaccins information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - L'Union Européenne a annoncé vendredi avoir trouvé un accord avec AstraZeneca concernant les livraisons de vaccins contre le Covid-19, mettant fin à un différend qui durait depuis plusieurs mois. Ce règlement à l'amiable prévoit la fourniture par AstraZeneca des 200 millions de doses manquantes, dont 135 millions de doses devraient être reçues d'ici à la fin de l'année. Bruxelles précise que 65 millions de doses arriveront d'ici à la fin mars 2022. D'après la Commission, ces quantités porteront le nombre total de doses délivrées par le groupe biopharmaceutique à 300 millions de doses, comme convenu dans le contrat qui avait été conclu en août 2020. Aux termes de l'accord, les Etats membres de l'Union recevront des calendriers de livraison réguliers et des remises plafonnées s'appliqueront en cas de retard de dose, souligne la Commission. L'accord met également fin au litige qui avait été engagé devant le Tribunal de Bruxelles.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.20%