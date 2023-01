Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: accord pour l'acquisition de l'américain CinCor information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 10:01









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi avoir trouvé un accord en vue de l'acquisition de CinCor, une société américaine spécialisée dans le traitement de l'hypertension et de l'insuffisance rénale chronique.



Dans un communiqué, le géant de la santé explique que l'opération va lui permettre de mettre la main sur baxdrostat (CIN-107), un médicament-candidat censé réduire la pression artérielle chez les patients atteints d'hypertension résistante aux traitements existants.



AstraZeneca dit beaucoup miser sur l'association de cette molécule avec Farxiga, son traitement de l'insuffisance cardiaque chronique, afin d'améliorer la prise en charge des troubles cardio-rénaux, qui répondent selon lui à un besoin médical important non satisfait.



Aux termes de l'accord, le laboratoire prévoit de lancer une offre publique d'achat de 1,3 milliards de dollars sur CinCor, représentant une prime de 121% par rapport au cours de clôture de vendredi soir.



En tenant compte des paiements additionnels, le montant de la transaction pourrait atteindre 1,8 milliard de dollars.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.93%