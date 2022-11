Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: accord de vente d'un site dans l'Ohio information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 10:45









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mercredi qu'il avait conclu un accord portant sur la vente de son usine de West Chester (Ohio) à Resilience, un groupe technologique américain spécialisé dans la production de molécules complexes.



Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique justifie sa décision par sa stratégie visant à optimiser ses capacités de production en fonction de l'évolution de son portefeuille de produits et de ses projets en cours.



D'après lui, la cession du site de West Chester à Resilience permettra d'assurer la pérennité de l'approvisionnement du marché américain en médicaments AstraZeneca, tout en garantissant l'emploi des 500 personnes travaillant sur le site.



AstraZeneca s'attend à finaliser la cession dans le courant du premier trimestre 2023, à l'issue d'une phase de transition.





