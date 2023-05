Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: accord de recherche avec le canadien Sernova information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 14:23









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies canadienne Sernova a annoncé mercredi la signature d'un accord de collaboration avec AstraZeneca dans le domaine de la recherche sur les thérapies cellulaires.



Aux termes de l'accord, AstraZeneca a prévu d'explorer le potentiel du système 'Cell Pouch' mis en place par Sernova, un dispositif capable de créer un environnement naturel dans le corps pour les cellules thérapeutiques.



L'approche régénérative de Sernova est jugée prometteuse pour le traitement de maladies chroniques comme le diabète de type 1, l'hémophilie A ou la maladie de la glande thyroïde.



C'est AstraZeneca qui conduira et financera les activités pré-cliniques avant de déterminer la faisabilité du procédé.





