AstraZeneca: accord de licence mondiale avec Allorion

(CercleFinance.com) - La biotech sino-américaine Allorion Therapeutics a annoncé mardi la signature d'un accord de licence exclusif avec AstraZeneca pour le développement d'un nouveau traitement contre le cancer du poumon non à petites cellules.



Selon les termes de l'accord, Allorion recevra un paiement initial de 40 millions de dollars ainsi que des paiements d'étape pouvant dépasser 500 millions de dollars, sans compter les éventuelles redevances sur les futures ventes du projet.



La collaboration porte sur l'inhibiteur allostérique L858R d'Allorion, conçu pour s'attaquer aux mécanismes de résistance auxquels sont aujourd'hui confrontés les inhibiteurs existants de l'EGFR et a le potentiel d'améliorer leur activité, lorsqu'il est utilisé en combinaison.





