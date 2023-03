Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: accord de licence finalisé pour le CMG901 information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 09:45









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi avoir finalisé son accord de licence avec KYM Biosciences portant sur le CMG901, un conjugué anticorps-médicament jugé prometteur dans le traitement des cancers gastriques.



Le groupe biopharmaceutique rappelle que la molécule fait actuellement l'objet d'essais de phase 1 dans le traitement des tumeurs solides exprimant la claudine 18.2, notamment le cancer de l'estomac.



D'après le laboratoire, les résultats préliminaires de l'étude ont montré un profil 'encourageant', avec des signes d'activité antitumorale pour toutes les doses prescrites.



L'accord de licence prévoit un premier versement de 63 millions de dollars, avec des paiements d'étape qui pourraient éventuellement se monter à 1,1 milliards, sans compter des redevances estimées entre 10% et 15% sur les ventes potentielles du produit.



Suite à cette annonce, l'action AstraZeneca se repliait de 0,3% jeudi matin à la Bourse de Londres.





