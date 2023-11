Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: accord de licence exclusif avec Eccogene information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 12:02









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir conclu un accord de licence exclusif avec Eccogene portant sur le 'ECC5004', un traitement oral expérimental et quotidien visant à lutter contre l'obésité, le diabète de type 2 et d'autres affections cardio-métaboliques.



Selon la laboratoire anglo-suédois, les résultats préliminaires de l'essai de phase I ont montré un profil clinique différenciant pour ECC5004, avec une bonne tolérance et une réduction encourageante du glucose et du poids corporel à tous les niveaux de dose testés par rapport au placebo.



Cette importante collaboration entre Eccogene et AstraZeneca doit permettre d'accélérer le développement de l'ECC5004.



Selon les termes de l'accord, Eccogene recevra un premier paiement initial de 185 millions de dollars. En outre, Eccogene recevra également jusqu'à 1,825 milliard de dollars supplémentaires au titre de futures étapes cliniques, réglementaires et commerciales et de redevances échelonnées sur les ventes nettes de produits.



Aux termes de cet accord, AstraZeneca obtient des droits mondiaux exclusifs pour le développement et la commercialisation de l'ECC5004 pour toute indication dans tous les territoires à l'exception de la Chine, où Eccogene aura le droit de co-développer et de co-commercialiser en Chine aux côtés d'AstraZeneca.





