AstraZeneca: accord de licence conclu avec Nona Biosciences

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies américaine Nona Biosciences a annoncé jeudi la signature d'un accord de licence avec AstraZeneca portant sur le développement de nouvelles thérapies ciblées contre le cancer.



Aux termes de l'accord, Nona Bio apportera son expertise en matière d'anticorps monoclonaux, pour l'instant en stade préclinique, tandis qu'AstraZeneca procédera au choix des éventuels candidats.



En contrepartie, Nona Biosciences va recevoir un versement initial de 19 millions de dollars, auquel pourraient s'ajouter dix millions de dollars de paiements d'étape en fonction de l'avancement des projets, sans compter un montant susceptible d'aller jusqu'à 575 millions de dollars selon les objectifs réglementaires et commerciaux qui seront atteints.





