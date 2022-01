Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: accord de licence avec Ovid Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique américaine Ovid Therapeutics a annoncé lundi avoir signé un accord de licence avec AstraZeneca concernant des protéines appelées KCC2 en vue de développer un nouveau traitement de l'épilepsie.



Aux termes de cet accord exclusif, Ovid obtiendra auprès d'AstraZeneca un portefeuille de petites molécules en phase de développement précoce qui visent les transporteurs KCC2.



L'accord porte en particulier sur OV350, un composé qui pourrait permettre de restaurer l'inhibition au sein des réseaux de neurones dans des conditions pathologiques comme l'hyperexcitabilité neuronale, explique Ovid.



Le contrat prévoit le versement à AstraZeneca d'un paiement initial de cinq millions de dollars en numéraire, assorti du versement de 7,5 millions de dollars sous forme d'actions Ovid.



En fonction des avancées du projet, AstraZeneca pourrait recevoir huit millions de dollars supplémentaires, voire 45 millions de dollars en cas d'approbation du produit.



Au total, les paiements pourraient atteindre 150 millions de dollars, en plus des royalties à percevoir sur les ventes du médicament.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -1.11%