AstraZeneca: accord de fabrication avec Samsung Biologics

(CercleFinance.com) - Samsung Biologics a annoncé mardi qu'il allait poursuivre son accord de collaboration stratégique scellé avec AstraZeneca, qui lui a confié la fabrication de certains composés biopharmaceutiques.



Aux termes du nouvel accord, estimé à 380 millions de dollars, le fournisseur de services pour le secteur de la santé sera chargé de la production d'AZD7442, une combinaison d'anticorps monoclonaux destinée au traitement de la Covid-19.



Ce partenariat fait suite à deux accords de fabrication stratégique qui avaient été conclus avec le laboratoire anglo-suédois en septembre 2020 puis en mai 2021, pour une valeur de 331 millions de dollars.



Samsung Biologics précise que le nouvel accord prévoit également la fabrication, à partir de l'an prochain, d'une immunothérapie contre le cancer développée par AstraZeneca.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.96%