AstraZeneca : accord de collaboration avec Renalytix AI

(CercleFinance.com) - AstraZeneca et Renalytix AI, une start-up britannique spécialisée dans l'intelligence artificielle, ont officialisé vendredi un accord visant à collaborer dans la médecine de précision pour les patients atteints de maladies chroniques. Si le partenariat englobe les troubles cardiovasculaires et les maladie métaboliques comme le diabète, leur coopération s'articulera tout d'abord autour de l'insuffisance rénale chronique, qui est actuellement le domaine de prédilection de Renalytix. Les deux groupes expliquent qu'ils comptent utiliser KidneyIntelX, la plateforme de diagnostic in vitro de Renalytix, afin d'optimiser les traitements existants de la maladie, voire développer de nouveaux médicaments. Près de 700 millions de personnes dans le monde souffrent d'insuffisance rénale chronique, une pathologie souvent associée à d'autres difficultés, telles que l'anémie. Les premiers résultats issus du projet sont attendus début 2021.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.48%