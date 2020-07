Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : accord avec le japonais Daiichi Sankyo Cercle Finance • 27/07/2020 à 11:14









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi la signature d'un accord avec le japonais Daiichi Sankyo en vue du développement et de la commercialisation d'un nouvel anticorps destiné au traitement des tumeurs cancéreuses. Le groupe biopharmaceutique anglo-suédois précise que le partenariat s'articulera autour de DS-1062, un anticorps visant une glycoprotéine membranaire présente au niveau de nombreuses tumeurs, parmi lesquelles les cancers du poumon et du sein, deux spécialités considérées comme 'stratégiques' par AstraZeneca. Aux termes de l'accord, AstraZeneca effectuera un premier versement de l'ordre d'un milliard de dollars à Daiichi Sankyo, qui pourrait ensuite recevoir jusqu'à un milliards de dollars en fonction de l'avancée du projet et jusqu'à quatre milliards de dollars sous forme de paiements d'étape. AstraZeneca a également annoncé ce lundi que la Commission européenne avait accordé une autorisation de mise sur le marché en Europe pour son médicament Imfinzi dans le traitement du cancer étendu du poumon non à petites cellules. Bruxelles a également approuvé un autre médicament du groupe, Calquence, pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.25%