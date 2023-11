Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: a reçu une approbation de la FDA information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 10:41









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Truqap (capivasertib) associé à Faslodex est approuvé aux États-Unis pour le traitement des patientes atteintes d'un cancer du sein HR positif avancé.



L'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) était basée sur les résultats de l'essai de phase III CAPItello-291 publiés plus tôt cette année dans le New England Journal of Medicine.



Dans l'essai, Truqap en association avec Faslodex a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 50 % par rapport à Faslodex seul dans la population ayant subi une altération des biomarqueurs.



Komal Jhaveri, MD, oncologue médical, Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), États-Unis, a déclaré : ' Les patientes atteintes d'un cancer du sein HR positif avancé présentent généralement une progression tumorale ou une résistance avec les thérapies endocriniennes de première intention largement utilisées et il est urgent d'étendre l'efficacité de ces approches. L'association du capivasertib et du fulvestrant, une combinaison unique en son genre, offre une nouvelle option de traitement indispensable à près de la moitié des patients '.





