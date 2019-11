Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : a présenté plusieurs résultats ce week-end Cercle Finance • 18/11/2019 à 12:19









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a dévoilé les résultats d'un essai portant sur la prise en charge à long terme des patients ayant subi une intervention coronaire. Il est apparu en particulier que le traitement par Brilinta en monothérapie, sans aspirine, réduisait le risque de saignement par rapport à Brilinta plus aspirine pendant 12 mois dans ce sous-groupe de patients à risque élevé. Ces résultats - qui semblent remettre en cause le paradigme conventionnel du maintien de l'aspirine chez les patients atteints du syndrome coronarien - ont été présentés hier au congrès de l'American Heart Association (AHA) à Philadelphie. AstraZeneca a également fait part de nouvelles données issues de cinq analyses supplémentaires d'un essai de phase III, montrant que son médicament Farxiga réduisait le risque d'aggravation de l'insuffisance cardiaque ou de décès par cause cardiovasculaire par rapport au placebo, lorsqu'il était associé au traitement standard.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +1.09%