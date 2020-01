Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : a cédé des droits commerciaux mondiaux Cercle Finance • 27/01/2020 à 12:28









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a accepté de vendre les droits commerciaux mondiaux d'Inderal (propranolol), Tenormin (aténolol), Tenoretic (aténolol, chlorthalidone combinaison à dose fixe), Zestril (lisinopril) et Zestoretic (lisinopril, combinaison d'hydrochlorothiazide à dose fixe) à Atnahs Pharma (Atnahs). Atnahs effectuera un paiement initial de 350 millions de dollars à AstraZeneca. AstraZeneca pourrait également recevoir des paiements futurs conditionnels aux ventes pouvant atteindre 40 millions de dollars entre 2020 et 2022. L'accord exclut les droits aux États-Unis et en Inde, qui étaient auparavant cédés, et au Japon, qui seront conservés par AstraZeneca. Les médicaments, utilisés principalement pour traiter l'hypertension, ont perdu leur protection par brevet à l'échelle mondiale. Ruud Dobber, vice-président exécutif, BioPharmaceuticals, a déclaré : ' Cette transaction soutient notre stratégie visant à réaliser de la valeur à partir de notre portefeuille de marques non essentielles, permettant de nouveaux investissements dans de nouveaux médicaments '.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -2.01%