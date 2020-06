Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca a approché Gilead en vue d'une fusion - Bloomberg Reuters • 07/06/2020 à 11:25









7 juin (Reuters) - Le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca AZN.L a approché Gilead Sciences GILD.O en vue d'une potentielle fusion, rapporte dimanche l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. AstraZeneca a contacté Gilead le mois dernier et n'a pas précisé les termes d'une éventuelle transaction, ajoute Bloomberg. Les deux groupes n'ont pas pu être joints dans l'immédiat. Selon les données Eikon de Refinitiv, Gilead a une capitalisation boursière de 96 milliards de dollars et AstraZeneca de 110 milliards de livres, soit respectivement 85 et 123 milliards d'euros. (Rama Venkat à Bangalore version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -1.13% GILEAD SCIENCES NASDAQ -1.02%