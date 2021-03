Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : 79% d'efficacité du vaccin en essai de phase 3 Cercle Finance • 22/03/2021 à 09:46









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que son vaccin contre le Covid-19 avait affiché jusqu'à 100% d'efficacité dans le cadre d'un essai clinique de phase III réalisé aux Etats-Unis. L'efficacité du vaccin dénommé AZD1222 a été mesurée à 79%, un taux considéré comme 'significatif', en ce qui concerne la prévention des formes symptomatiques de la maladie. Dans la prévention des formes graves de la maladie et des hospitalisations, le taux d'efficacité du vaccin s'établit à 100%, indique le laboratoire dans un communiqué. AstraZeneca évoque en particulier une efficacité de 80% chez les plus de 65 ans. Le groupe ajoute que le vaccin a été bien toléré et que le comité indépendant ayant suivi l'étude n'a recensé aucun risque accru de thrombose ou d'événements thrombotiques chez les 21.583 participants ayant reçu au moins une dose de vaccin. A la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca était en hausse de 0,8% lundi matin, à contre-courant de l'indice FTSE 100 qui perdait 0,3% dans les premiers échanges.

