AstraZeneca : 360 millions de dollars investis en Irlande

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi qu'il allait investir 360 millions de dollars dans un site de production irlandais afin de disposer des capacités nécessaires pour le développement de ses nouveaux médicaments. Ces fonds, destinés à l'Alexion Campus de Dublin, devraient permettre la création d'une centaine d'emplois, en particulier des postes d'ingénieurs et de chercheurs, explique le groupe pharmaceutique dans un communiqué. AstraZeneca - qui a récemment bouclé le rachat de l'américain Alexion - souligne que l'usine sera équipée de technologies de nouvelle génération offrant des capacités de synthèse de haut niveau. Le site se spécialisera, entre autres, dans la fabrication d'anticorps et d'oligonucléotides, des structures synthétiques d'acides nucléiques qui peuvent être utilisées pour moduler l'expression des gènes.

