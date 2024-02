Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: 300 millions de dollars investis aux USA information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 16:13









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi qu'il prévoyait d'investir 300 millions de dollars dans la construction à Rockville (Maryland) d'une nouvelle installation devant être entièrement consacrée aux thérapies géniques.



Ce projet, qui devrait aboutir à la création de plus de 150 emplois qualifiés, doit permettre au laboratoire pharmaceutique de mener à bien les nombreux essais cliniques dans le cancer qu'il conduit actuellement avec ses cellules CAR-T.



L'objectif est également de disposer des capacités de production nécessaires dans l'optique de la mise sur le marché de ces traitements de nouvelle génération, voire de les utiliser dans d'autres domaines thérapeutiques.



Dans un communiqué, AstraZeneca rappelle qu'il a fortement investi dans le domaines des thérapies géniques récemment, que ce soit par le biais de ses collaborations avec Quell therapeutics, AbelZeta, Cellectis ou via l'acquisition de Neogene Therapeutics.



L'action AstraZeneca cotée à la Bourse de New York progressait de 1,1% suite à cette annonce.





