Astra Zenneca : résultats de l'essai de phase III THALES

(CercleFinance.com) - Les résultats de l'essai de phase III THALES ont montré que le Brilinta (ticagrelor) d'AstraZeneca 90 mg utilisé deux fois par jour et pris avec de l'aspirine pendant 30 jours, a atteint une réduction statistiquement significative et cliniquement significative du risque du critère d'évaluation composite principal de l'AVC et du décès, par rapport à l'aspirine seule.

L'essai THALES a été réalisé chez plus de 11 000 patients ayant subi un accident vasculaire cérébral ischémique aigu mineur ou une attaque ischémique transitoire à haut risque (AIT) dans les 24 heures précédant le début du traitement.

Brilinta est approuvé dans plus de 110 pays pour le traitement du syndrome coronarien aigu (SCA) et dans plus de 70 pays pour la prévention secondaire des événements cardiovasculaires (CV) chez les patients à haut risque qui ont subi une crise cardiaque.