Astra: a été sélectionnée par Airbus OneWeb Satellites

(CercleFinance.com) - Astra Space a été sélectionnée par Airbus OneWeb Satellites (AOS) pour fournir le moteur spatial Astra en vue de son intégration dans le portefeuille de petits satellites commerciaux Arrow fabriqués par AOS.



Airbus OneWeb Satellites est une joint-venture entre Airbus et OneWeb.



AOS fabrique des satellites pour la constellation commerciale OneWeb et les clients d'Airbus à Merritt Island, en Floride. La société produit des satellites pour Airbus U.S. Space & Defense à l'appui des programmes du gouvernement américain.





