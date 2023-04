Astoria Finance annonce les acquisitions de Fair et JEC Finances

(AOF) - Astoria Finance, acteur du conseil en gestion de patrimoine en France, annonce l'acquisition de Fair, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à la Réunion. Astoria Finance réalise ainsi sa première acquisition hors métropole. Ce rapprochement permet à Astoria Finance d’intégrer trois collaborateurs gérant un encours de 315 millions d’euros. De plus, Astoria renforce sa présence dans le Grand-Est avec l’acquisition de JEC Finances et offre à ses clients des solutions de gestion de patrimoine plus complètes.

JEC Finances est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Nancy, comptant trois collaborateurs pour un encours sous gestion de 115 millions d'euros.

Les collaborateurs de JEC Finances, dont l'ancien gérant Julien Laurent, rejoindront l'équipe d'Astoria Finance, et continueront de servir leurs clients actuels, tout en bénéficiant de l'expertise d'Astoria Finance, dans le secteur de la gestion de patrimoine.