Aston Martin : s'envole de +25%, un nouvel actionnaire

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de +25% à la Bourse de Londres. Le groupe devrait céder une participation minoritaire du capital à Lawrence Stroll indique Bloomberg. Cette prise de participation était déjà évoquée depuis plusieurs semaines. Le groupe aurait déjà accepté de vendre cette participation au milliardaire Lawrence Stroll précise l'agence de presse. Aston Martin Lagonda a obtenu un financement de 500 millions de livres (656 millions de dollars) pour équilibrer ses comptes et permettre la construction d'un nouveau véhicule utilitaire sport indique Bloomberg. Aston Martin, dont la baisse du CA a accéléré au 3e trimestre (- 16%), avait annoncé en novembre dernier le lancement commercial de son premier 'sport utility vehicle' (SUV), une sorte '4x4' léger. Baptisé DBX, ce modèle à cinq places est fabriqué sur le site industriel gallois de Saint Athan, et doté d'un moteur V8. Les premières livraisons devraient intervenir au 2e trimestre 2020.

Valeurs associées AST MRTN LGD LSE +20.96%