Aston Martin : lance son premier SUV

(CercleFinance.com) - Aston Martin, le constructeur automobile britannique haut de gamme dont la baisse du CA a accéléré au 3e trimestre (- 16%), annonce ce matin le lancement commercial de son premier 'sport utility vehicle' (SUV), une sorte '4x4' léger. Baptisé DBX, ce modèle à cinq places sera fabriqué sur le site industriel gallois de Saint Athan, et doté d'un moteur V8. Le prix de vente conseillé du DBX est, en Allemagne, de 193.500 euros. Les premières livraisons devraient intervenir au 2e trimestre 2020.

Valeurs associées AST MRTN LGD LSE +0.14%