Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aston Martin : la FCA enquêterait sur une opération boursière information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 10:22









(CercleFinance.com) - Le Journal de Montréal a annoncé hier que la BaFin, l'Autorité fédérale de supervision financière allemande, enquêterait actuellement sur l'achat d'actions Aston Martin réalisé par Toto Wolff, le directeur de l'équipe Mercedes en F1, soupçonnant un possible délit d'initié. Selon le titre de presse canadien, Toto Wolff aurait acquis en avril 2020 une participation de 0,95% dans Aston Martin. Six mois plus tard, la société Mercedes annonçait à son tour qu'elle comptait prendre une part dans l'entreprise, allant jusqu'à 20%. De plus, en mai 2020, Aston Martin a annoncé la nomination comme PDG de Tobias Moers, alors patron de la filiale AMG de Mercedes, poursuit le journal. Ces deux annonces ont eu un fort impact à la hausse sur le titre Aston Martin et les enquêteurs cherchent donc à savoir si Toto Wolff était au courant de ces opérations lorsqu'il a pris sa participation. Cité par le Journal de Montréal, Bradley Lord, chef des communications de l'écurie Mercedes en F1, a assuré ne pas être au courant des vérifications en cours et affirme que 'toutes les divulgations nécessaires ont été faites aux autorités financières britanniques au moment approprié'. Toujours selon le tabloïd québécois, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni se pencherait aussi sur le dossier, les actions d'Aston Martin étant cotées à la Bourse de Londres.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.