AST Groupe: vers un transfert sur Euronext Growth

Cercle Finance • 17/12/2021 à 16:12









(CercleFinance.com) - AST Groupe annonce avoir décidé de soumettre à son assemblée générale ordinaire, prévue le 21 janvier 2022, le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C) vers Euronext Growth Paris.



Le transfert sur Euronext Growth Paris devrait permettre à la société de promotion immobilière de bénéficier d'un cadre réglementaire mieux adapté aux ETI tout en continuant de bénéficier de l'attrait des marchés financiers.



Sous réserve de l'approbation de ce projet par les actionnaires et de l'accord d'Euronext Paris, ce transfert s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission de nouvelles.





