AST GROUPE: une année 2020 en repli, mais un second semestre de croissance

(AOF) - AST Groupe a publié un chiffre d'affaires 2020 de 175,8 millions d'euros, en repli de 13%. Le constructeur et promoteur de maisons individuelle a notamment connu une croissance séquentielle en fin d'exercice, puisque le chiffre d'affaires du second semestre, qui s'établit à 95,1 millions d'euros, a progressé de 18% par rapport au premier. Il a même progressé de 1,4% par rapport à la même période en 2019.

La division Maisons Individuelles, a réalisé un chiffre d'affaires de 53,8 millions d'euros sur le second semestre 2020, en croissance de 5% par rapport au premier alors marqué par les mesures de confinement. Sur l'année, l'activité se porte à 105,1 millions d'euros (-19%).

Sur l'année, les ventes du Groupe s'inscrivent à 2 061 unités portées par l'activité Maisons Individuelles (yc Réseaux), qui représente 94% des ventes.

Sur le second semestre 2020, les ventes en Maisons Individuelles (yc Réseaux) progressent de 11% par rapport à l'an passé bénéficiant de la bonne dynamique des agences en propre du Groupe (+ 28%). Ces dernières enregistrent une croissance de 4% de leurs ventes sur l'année 2020 dans un marché en baisse de -8,5%. Cette augmentation confirme l'engouement des français pour la maison individuelle renforcé par les restrictions sanitaires prises en fin d'année.

AST Groupe promet de poursuivre son développement et de "retrouver un niveau de rentabilité normatif".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.