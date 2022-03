Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AST Groupe: transfert sur Euronext Growth le 21 mars information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 13:42









(CercleFinance.com) - A la suite de l'approbation de sa demande d'admission par le comité des admissions d'Euronext, AST Groupe annonce que le transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth Paris aura lieu le lundi 21 mars.



Ce transfert permettra au constructeur-promoteur de maisons individuelles d'être admis à la cotation sur un marché proposant un fonctionnement simplifié, plus approprié à son profil et à ses besoins actuels.



La cotation des titres sur Euronext Growth Paris s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la société, sans émission d'actions nouvelles.





